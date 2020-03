Susam suspende visitas nos hospitais para evitar disseminação no novo coronavírus

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) decidiu suspender todas as visitas nas unidades de saúde, a partir desta segunda-feira (23/03), por um período de 40 dias. A decisão, comunicada às unidades por meio de Circular, busca prevenir a propagação do novo coronavírus (Covid-19) em pacientes internados nos hospitais e maternidades da Susam e diminuir a aglomeração de pessoas nas unidades.

A medida ainda dispõe que nas unidades hospitalares serão permitidos acompanhantes apenas para pessoas portadoras de necessidades especiais e/ou pacientes que não possam tomar decisões, limitando-se a um acompanhante por internado.

No caso das maternidades, será permitido um único acompanhante, que vai da internação até a alta da paciente, que em média será realizada em 24 horas. O acompanhante deverá estar em bom estado de saúde.

A decisão pela suspensão de visitas e a restrição de acompanhantes, segundo a secretária executiva adjunta de Atenção especializada da Capital da Susam (Sea-Capital), Dayana Mejia de Sousa, atende à Lei 13.979/2020, que apresenta as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, em razão do novo coronavírus.

“Eu gostaria de contar com colaboração e a compreensão das pessoas nesse momento, porque a aglomeração de pessoas, especialmente nos hospitais, pode representar riscos aos pacientes. Essa atitude visa minimizar a proliferação do vírus e o enfrentamento dos futuros casos do novo coronavírus”, disse a secretária.