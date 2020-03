Suspeito de assassinar cabeleireira é procurado pela Polícia Civil em Manaus

Redação AM POST*

A delegada-geral Emília Ferraz e o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), solicitam a colaboração de todos na divulgação da imagem de Ageu Nobre Ramalho, 32, envolvido no homicídio da cabeleireira Beatriz Lima dos Santos, que tinha 24 anos, ocorrido no dia 28 de janeiro deste ano, na Comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona norte da capital.

De acordo com o titular da Especializada, na ocasião do crime, a cabeleireira estava saindo da residência dela quando foi atingida por disparos de arma de fogo, efetuados pelo infrator. Após consumar o homicídio, Ageu roubou o aparelho celular e a bolsa da vítima, e, em seguida, fugiu do local. Após o delito, o indivíduo se escondeu na casa da companheira dele, já presa pelas equipes da DERFD, na rodovia estadual AM-010.

Goes informou, ainda, que o crime teve a participação de pelo menos cinco pessoas: os irmãos identificados como Martín Najor Moreno Bravo, 41; e Oliver Elias Moreno Bravo, 53; além de Fábio da Silva Areque, 29, da irmã dele, Fabíola Ferreira Areque, 27, e do sargento da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), Júnior César Corrêa da Silva, 45, ambos já foram presos pela equipe da Especializada.

Disque-denúncia – Quem puder colaborar com informações sobre Ageu, entrar em contato pelo número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e pelo (92) 99962-2187, disque-denúncia da DERFD. A identidade do informante será mantida em sigilo.