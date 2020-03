Suspeito de matar homem com quem mantinha relacionamento ocasional é procurado pela polícia

Redação AM POST*

Os delegados Paulo Martins e Zandra Ribeiro, titular e adjunta, respectivamente, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicitam a colaboração de todos na divulgação da imagem de William de Castro Blanco, investigado pela autoria do homicídio de um homem identificado como Diego Figueiredo, que tinha 39 anos. O crime ocorreu no dia 12 de março deste ano, na residência da vítima, situada na rua Coronel Victor Coutinho (antiga 19), conjunto Ribeiro Júnior, bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus.

De acordo com as autoridades policiais, William mantinha um relacionamento ocasional com a vítima. Diego foi encontrado morto na própria cama, por familiares, com o corpo despido e amarrado com um lençol. Conforme diligências, a vítima estava com um corte no pescoço, entretanto, a morte foi causada por estrangulamento.

“As investigações indicam que o infrator teria cometido o delito para roubar, já que pertences da casa de Diego foram subtraídos depois que o crime foi consumado. Quem puder colaborar com informações acerca da localização de William, entrar em contato com as equipes pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a delegada Zandra.

O mandado de prisão temporária em nome de William foi expedido no dia 13 de março deste ano, pelo juiz George Hamilton Lins Barroso, da Central de Plantão de Inquéritos.