Suspeito de matar jovem, Givancir Oliveira se apresenta à polícia e população cerca delegacia de Iranduba

Redação AM POST*

O presidente do Sindicato dos Rodoviários do Amazonas, Givancir Oliveira, se apresentou na tarde desta segunda-feira (2) à polícia na 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, suspeito pela autoria da morte de Bruno de Freitas Guimarães e da tentativa de homicídio da prima dele identificada como “Tchelsy”, ocorrido no último sábado (29), naquele município, distante a 29 quilômetros de Manaus.

O acusado teria entrado pelos fundos da delegacia para prestar depoimento ao delegado Geraldo Eloi, titular da 31ª DIP. Nesta tarde o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) acatou o pedido de prisão temporária dele.

Populares juntamente com parentes da vítima estão aglomerados em volta da delegacia gritando palavras como: “assassino” e “justiça”. Os manifestantes também ameaçam invadir o DIP mas o Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) da Polícia Civil do Amazonas foi acionado para reforçar a segurança.

Por questões de segurança não foi divulgado se Givancir será transferido para uma unidade policial de Manaus.

Denúncia

A denúncia partiu de familiares de Bruno que relataram que ele foi acompanhar seu primo, Delisson, ex-funcionário de Givancir, no recebimento do dinheiro de uma recisão. Patrão e ex-empregado teriam discutido e Delisson foi embora com o primo de moto. Conforme denúncia, na ação o presidente dos rodoviários com mais três homens, teria perseguido os dois e após serem alcançados, Givancir teria sacado uma arma e atirado contra a dupla.

Ainda segundo os familiares, Bruno não resistiu e morreu no local, já o ex-funcionário foi levado ferido a uma unidade hospitalar de Manaus para atendimento médico.