Suspender quarentena é lançar por terra sacrifício daqueles que pararam suas atividades, diz diretora da FVS-AM

Redação AM POST

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas, Rosemary Costa Pinto, reprovou a possibilidade de suspensão do isolamento domiciliar para enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19) e adotada em todo o país. O presidente Jair Bolsonaro não concorda com a medida tomada por governadores de Estados.

Para Rosemary, a suspensão da quarentena pode fazer “cair por terra o sacrifício daqueles que pararam suas atividades” com intuito de combater a doença que já tem 80 casos confirmados no Amazonas.

“Nós realmente nos preocupamos com isso e insistimos com a necessidade de que todos fiquem em casa. Se conseguirmos fazer isso, estaremos interrompendo, diminuindo ou retardando a circulação do vírus no Estado”, destacou.

“Em função da alta transmissibilidade, corremos o risco de ver ampliado o número de municípios com circulação viral. Por isso é fundamental que as pessoas permaneçam onde estão. Não circulem, se mantenham em casa”, reforçou.

Ela também explicou que a medida do governo não foi tomada em vão e que já foi comprovada em outros países sua eficacia. “Levem em conta o sacrifício que todos nós fazemos. Quando nós paramos o comércio, os serviços, a circulação, o transporte fluvial, não foi sem motivo. Nós fazemos isso porque deu certo em outros países. Houve redução do número de casos graves e a possibilidade de atender os pacientes. Essa é a medida acertada. É isso que precisamos fazer. E precisamos muito da colaboração de vocês. Por favor, fiquem em casa”, declarou a diretora da FVS.