Tabata Amaral propõe distribuição gratuita de absorventes e petista a acusa de copiar projeto

Redação AM POST*

A deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, apresentou um projeto para garantir a distribuição gratuita de absorventes femininos em escolas e unidades de atenção primária à saúde. No entanto a deputada federal Marília Arraes (PT-PE) acusa a colega parlamentar de copiar projetos dela.

O projeto de Marília foi apresentado em 2019. O gabinete de Tabata chegou a pedir que ela ficasse com a relatoria da proposta. Isso não ocorreu. E, neste ano, a pedetista apresentou projeto igual ao da petista.

“O natural seria ela ter me procurado para que nós duas, junto com a relatora do meu projeto [a deputada Natália Bonavides], buscássemos algo que contemplasse as duas propostas. E não divulgar a ideia como se tivesse partido dela”, diz Marília Arraes.

“Está me parecendo muito estranha essa postura dela [Marília]. Acho bastante machista, porque descobri ontem que logo que ela apresentou esse projeto, um deputado homem apresentou outro bem parecido e ela não se pronunciou”, declarou Tabata.