Tchelsy Freitas recebe alta de hospital e deve depor em breve sobre acusação de homicídio contra Givancir de Oliveira

Redação AM POST*

A mulher trans, Tchelsy Freitas, recebeu alta médica após sobreviver a uma tentativa de homicídio ocorrida no último sábado (29) no município de Iranduba (distante a 29 quilômetros de Manaus) que teria sido cometido pelo ex-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir de Oliveira, preso na segunda-feira (2).

Tchelsy Freitas já deixou o hospital e deve prestar depoimento sobre o crime em breve. Além dela o jovem Bruno de Freitas Guimarães, também foi baleado na ação criminosa mas não resistiu e morreu no local.

A denúncia partiu de familiares das vítimas que relataram que Bruno foi acompanhar sua prima, Tchelsy Freitas, ex-funcionária de Givancir, no recebimento do dinheiro de uma rescisão e após desentendimento entre os dois aconteceu o crime.

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) acatou o pedido de prisão temporária de Givancir Oliveira por um período de 30 dias. Após ser preso em Iranduba ele foi transferido para Manaus para resguardar a sua integridade. A denúncia contra o presidente dos rodoviários partiu de familiares das vítimas.