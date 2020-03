Técnico Jorge Jesus testa positivo para coronavírus

Folhapress

O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (16), que o técnico Jorge Jesus realizou teste para coronavírus e o “resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo”. O treinador realiza um exame de contraprova.

Toda a delegação rubro-negra fez testes na última semana devido ao contato com Maurício Gomes de Mattos, vice-presidente do clube e que contraiu o vírus. O dirigente esteve com o grupo na Colômbia, onde o time jogou contra o Junior Barranquilla, na estreia na Libertadores.

Ainda segundo o comunicado do Flamengo, “atletas, integrantes do departamento de futebol e comissão técnica testaram negativo para o Covid-19”.

Leia a nota na íntegra:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que os testes para detectar a presença do Covid-19 em atletas, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol foram concluídos na tarde desta segunda-feira (16). O clube informa que o treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada.

O Mister está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde. A diretoria reitera o compromisso durante a pandemia do Coronavírus e anunciou a suspensão dos treinos da equipe profissional e das categorias de base ao menos por uma semana.

Atletas, integrantes do departamento de futebol e comissão técnica testaram negativo para o Covid-19. Vale ressaltar que o departamento de futebol seguirá as orientações do Ministério da Saúde durante a pandemia do Coronavírus.