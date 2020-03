Terceira edição do ‘Muda Manaus’ beneficia moradores do Monte das Oliveiras

Redação AM POST

O bairro Monte das Oliveiras recebeu, na quinta-feira (05/03), o lançamento da terceira edição do “Muda Manaus”, programa do Governo do Amazonas que visa reduzir a vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de vida da população na capital. Desta vez, a Escola Estadual de Tempo Integral (Eeti) Ernesto Pinho Filho foi a escolhida para sediar, até sábado (07/03), as ações de 22 órgãos da administração pública do Estado.

Além da Eeti Ernesto Pinho Filho, as escolas Professora Lecita Fonseca Ramos e Samuel Benchimol, no bairro Monte das Oliveiras; e as unidades de ensino Ana Nery Marques da Silva, Professor Roberto dos Santos Vieira, Ruy Alencar e Sebastião Norões, no bairro Cidade Nova, também vão receber oficinas e palestras sobre Educação Física, Meio Ambiente e Artes – que seguirão até o próximo dia 25.

De acordo com a secretária executiva adjunta da Capital, Arlete Mendonça, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto faz parte do comitê organizador do Programa e, em todas as edições, oferece serviços à comunidade. “No nosso estande, há técnicos durante todo o dia para auxiliar a comunidade com relação aos serviços oferecidos pela pasta, como matrículas e Provão Eletrônico”, destaca.

A programação do “Muda Manaus” teve início na quinta-feira (05/03), quando foi entregue pelas mãos do governador Wilson Lima o segundo lote de indenizações a 137 famílias vítimas do incêndio no bairro Educandos, em dezembro de 2018.

Provão Eletrônico – O Provão Eletrônico volta a ser um dos destaques da Secretaria de Estado de Educação e Desporto durante o “Muda Manaus”. A modalidade, que teve suas vagas esgotadas em menos de 24h, é voltada a jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos, seja no Ensino Fundamental ou no Médio.

Programação – Ao longo do terceiro “Muda Manaus”, a comunidade escolar e os professores da Coordenadoria Distrital de Educação (CDE) 7 terão acesso a oficinas de música, dança, teatro, jogos intergeracionais e palestras sobre Educação Física (no Referencial Curricular Amazonense e Permanente) nos turnos matutino e vespertino.