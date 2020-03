Terceiro caso de coronavírus é confirmado em Manaus

Redação AM POST*

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) confirmou o terceiro caso do novo coronavírus em Manaus. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (19), em live transmitida por meio das redes sociais oficiais do governo Estado.

De acordo com a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, o novo caso é de uma pessoa que chegou do Peru e que segue em isolamento domiciliar. A primeira paciente confirmada veio de Londres e o segundo caso é o biólogo e diretor da Fiocruz, Sérgio Luís Bessa Luz, 55, que veio da Espanha.

Ainda segundo a diretora-presidente da FVS-AM, até o momento não há nenhum caso confirmado em outros municípios do Amazonas.

Na coletiva também foi divulgado que o governador do Amazonas, Wilson Lima, testou negativo para o novo coronavírus (Covid-19). Ele estava em isolamento domiciliar por precaução, até que o resultado do exame saísse, agora retorna às atividades, mas continua cumprindo as recomendações do Ministério da Saúde evitando, por exemplo, aglomerações, como medida de prevenção e controle do novo coronavírus.