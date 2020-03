Titular da Suframa apoia carreata a favor da reabertura do comércio e das fábricas em Manaus

Redação AM POST*

O Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alfredo Menezes, postou em suas redes sociais um banner de convocação aos amazonenses para participarem de uma carreata a favor da reabertura do comércio e das fábricas em Manaus e contra o fim do período de quarentena, que tem o intuito de impedir a disseminação do novo coronavírus, Covid-19.

A mobilização programada para esta sexta-feira (27) inicia a partir das 16h, no posto 700, localizado na Avenida Djalma Batista esquina com a Rua Pará, bairro Nossa Senhora das Graças. O ato é um protesto contra a medida adotada pelo governo do Estado do Amazonas de fechar o comércio e manter em funcionamento apenas os serviços classificados como essenciais: supermercados, farmácias e padarias com o intuito de impedir a disseminação do novo coronavírus, Covid-19.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou que não irá anular os decretos de confinamento como forma de prevenção contra o Covid-19.

A ação é uma resposta às manifestações do presidente Jair Bolsonaro, que desde terça-feira (24), passou a minimizar os riscos do coronavírus e a criticar o confinamento social. Em live oficial, o presidente ordenou a normalização de trabalhos, comércios, escolas e entre outros devido a economia.