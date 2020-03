Titular da Susam testa negativo para a Covid-19

Redação AM POST

O secretario estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, que estava afastado de suas atividades após sentir sintomas de uma gripe, testou negativo para o novo coronavírus (Covid-19), conforme informou a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) nesta quinta-feira (26).

De acordo com nota da secretaria, Rodrigo Tobias que está em isolamento domiciliar vai permanecer tralhando de sua residência. “A Susam informa que como ainda apresenta sintomas gripais, continuará despachando de casa até a sua recuperação”, diz trecho da nota.

Rodrigo não está participando desde a última terça-feira (24) de coletivas das imprensa on-line do governo do Amazonas de atualização dos números de casos do novo coronavírus (Covid-19).