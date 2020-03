Toque de recolher é decretado em Pauini

Redação AM POST*

O aumento dos casos de contaminação pelo novo Coronavírus no Amazonas fez a Prefeitura do município de Pauini, distante 924 quilômetros de Manaus, decretar toque de recolher ao moradores do local, que funcionará das 20h às 6h e vai multar em até R$ 600 quem descumprir a regra.

“Fica instituído, a partir desta data o toque de recolher das 20h às 06h no perímetro urbano, ficando proibida a circulação e permanência de pessoas em praças públicas, ruas e logradouros durante a vigência do toque de recolher, como ato preventivo para coibir aglomerações e a proliferação do coronavírus no município”, diz trecho do documento.

Ainda de acordo com decreto assinado pela prefeita da cidade, Eliana de Oliveira Amorim, todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais deverão ficar fechados pelo período de 15 dias.

Segundo Eliana Amorim serão poupadas do toque de recolher pessoas que desempenham atividades essenciais, como profissionais da saúde, funcionários de farmácias, entre outros.