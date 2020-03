Transexual que comoveu o país em entrevista no Fantástico cumpre pena por estuprar e matar criança

Redação AM POST*

A detenta Suzy Oliveira recebeu mais de 200 cartas até sexta-feira (6), apenas cinco dias depois da reportagem do médico Drauzio Varella no Fantástico do último domingo (1º) sobre as condições de presos transexuais no Brasil e ela falar que não recebe visitas há oito anos na Penitenciária I José Parada Neto, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Além disso foi feita uma vaquinha na internet pela advogada Camila Ribeiro, com o objetivo de ajudar a transexual, chegando a render pouco mais de R$ 6 mil. No entanto, a Globo não contou o crime cometido pela transexual.

De acordo com informações apuradas pelo site, O Antagonista, a transexual, cujo nome de batismo é Rafael Tadeu de Oliveira dos Santos, foi condenada por estuprar e estrangular um garoto de 9 anos além de deixar o corpo da criança apodrecer em sua sala por 48 horas. Ela está presa desde 2010.

“Em uma segunda-feira do mês de maio de 2010, na Rua Santa Catarina, nº 34, no bairro União de Vila Nova, na Comarca da Capital, o revisionando praticou atos libidinosos consistentes em sexo oral e sexo anal com o menor Fábio dos Santos Lemos, que à época contava com apenas 09 anos de idade. Consta, também, que logo após o ocorrido, com a finalidade de assegurar a impunidade pelo crime anterior, o peticionário matou o ofendido mediante meio cruel, consistente em asfixia, e se valendo de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, haja vista tratar-se de criança, com mínima capacidade de resistência”, diz trecho do processo de Suy que o site teve acesso.

Clique aqui para ter acesso ao processo de Suzy.

Depois de sua história ganhar repercussão, Suzy decidiu não conceder mais entrevistas. A rede Globo, até o momento, não se pronunciou sobre a reportagem ou omissão cometida no caso de Suzy.

Veja reportagem: