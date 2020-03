Três novos focos de ocupação irregular combatidos em apenas um dia na zona Norte

Redação AM POST

Em apenas um dia, três novos focos de ocupação irregular foram combatidos com ações de demolição e notificação de ocupantes na zona Norte de Manaus. A operação foi realizada na última terça-feira, 10/3, pela fiscalização ambiental da Prefeitura de Manaus, em parceria com o Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas (Gipiap), Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar, Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), após o recebimento de denúncias.

Os focos foram identificados nos bairros Cidade Nova, União da Vitória e no Conjunto João Paulo. Com esses pontos, sobe para seis o número de focos de invasão descobertos em fase inicial e alvos de ações de combate este ano. De acordo com o diretor de Fiscalização da Semmas, Eneas Gonçalves, o trabalho de fiscalização é preventivo e atua de forma decisiva na identificação de novas ocupações irregulares. “Infelizmente, o problema é contínuo e necessita de monitoramento constante e do trabalho integrado dos órgãos de fiscalização e controle”, afirmou.

O primeiro foco descoberto fica localizado na avenida Tenente Roxana Bonessi, às margens do Igarapé do Passarinho. A construção irregular de um muro em um lote pertencente à Suhab, avançou sobre a área verde do Nova Cidade. O responsável pela obra foi notificado a comparecer ao órgão e a obra foi demolida.

O segundo caso ocorreu na avenida Dom Jackson Damasceno, no conjunto João Paulo, onde vários barracos estavam sendo construídos em uma área de preservação permanente. Além dos barracos, o local estava sendo cercado. Fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) fizeram a retirada da cerca e os ocupantes dos barracos foram notificados pelos agentes da Suhab a saírem do local em um prazo de dez dias.

Na terceira ação, os fiscais da Semmas fizeram a demolição de oito armações de barracos em uma Área de Preservação Permanente (APP) nas proximidades dos condomínios Villa Jardim Lírio e Vita, no bairro União da Vitória. Não havia invasores no local.