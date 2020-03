Trio é preso e adolescente é apreendido por roubo em Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na noite da segunda-feira (09/03), dois homens, de 47 e 20 anos de idade, e uma mulher de 25 anos, e apreenderam um adolescente de 17 anos, suspeitos de assalto a um ônibus, na avenida Silves, bairro Raiz, zona sul. Com eles foram apreendidas uma arma de fogo, uma faca, porções de entorpecentes, celulares e outros objetos, além de dinheiro em espécie.

A ação ocorreu por volta das 23h da segunda-feira, quando policiais de uma guarnição em patrulhamento de segurança pela zona sul foram informados, via rede de rádio, que um trio formado por dois homens e uma mulher havia assaltado passageiros de um coletivo da linha 418, na avenida Silves, e saído em direção ao porto da Ceasa, utilizando um carro táxi Fiat Siena.

Os policiais militares se dirigiram até o local informado de imediato e iniciaram as buscas pelos suspeitos, sem êxito. Retornando no sentido oposto ao local da ocorrência, porém, a guarnição avistou um táxi Fiat Siena, de placa OAD-8363, trafegando em alta velocidade. Os agentes passaram a acompanhar o veículo, que seguia em direção ao Centro pela avenida Silves, ignorando os sinais sonoros e luminosos de parada emitidos pelas viaturas.

Sem resposta do condutor do táxi, a equipe solicitou apoio de outras equipes da 7ª Cicom, que fizeram o cerco e lograram êxito na abordagem. O veículo foi vistoriado, sendo encontrados em seu interior vários objetos, entre eles uma arma caseira com uma munição não deflagrada, uma faca com cabo de madeira e uma mochila com entorpecentes.

Foram encontrados ainda no táxi, em posse dos suspeitos, sete aparelhos celulares, sete relógios de pulso, duas carteiras porta-cédulas com documentos pessoais e cartões de crédito, dois cordões dourados, um carregador de celular, um par de tênis, três mochilas de marca, uma bolsa feminina, seis pinos de, supostamente, cocaína, três trouxinhas de, supostamente, pasta base, uma pequena porção de maconha e a importância de R$ 231,90 em espécie.

Reconhecidos por uma das vítimas do assalto, um homem de 28 anos, os ocupantes do táxi não quiseram explicar a origem de toda essa materialidade. Diante dos fatos, os três suspeitos adultos receberam voz de prisão, o adolescente recebeu voz de apreensão, e, após os procedimentos, todos foram encaminhados, juntamente com os materiais encontrados e o táxi, no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.