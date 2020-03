Trio é preso pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público

Redação AM POST

Policias civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), sob a coordenação da delegada-geral Emília Ferraz e do delegado Aldeney Goes, titular da unidade policial, prenderam, em flagrante, três homens identificados como Sandro Melo Sampaio de Araújo, 47; Ícaro Castro de Souza, 27; e Wallace Robson dos Santos Silva, 29, pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público.

As prisões ocorreram na manhã desta sexta-feira, (20/03), por volta das 11h, na avenida Tefé, bairro Japiim, zona sul da capital.

Segundo o delegado Aldeney, os três foram até uma agência bancária onde abririam uma conta no nome de um idoso de 63 anos para efetuarem um empréstimo no valor de R$ 5 mil. A Polícia Civil, por estar monitorando um dos infratores, prendeu os indivíduos em flagrante no momento em que pretendiam consumar o delito.

“Os flagranteados, combinados entre si, foram até uma agência bancária e lá iniciaram o procedimento para abrir uma conta bancária e realizar empréstimo no valor de R$ 5 mil, em nome da vítima idosa. Para isso, eles utilizavam o RG em nome de referida pessoa a fim de tornar o golpe possível. No momento, foi feita a prisão dos indivíduos, que serão encaminhados à unidade prisional. Com essa ação, buscamos combater os crimes patrimoniais praticados em Manaus”, explicou Goes.

Os indivíduos foram encaminhados à unidade prisional, onde permanecerão encarcerados e ficarão à disposição da Justiça.