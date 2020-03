Trio é preso por consumir bebida alcoólica com adolescente em Tefé

Redação AM POST*

Três homens, de 20, 22 e 30 anos, foram presos na madrugada de terça-feira (09/03), por darem bebida alcoólica a um adolescente de 17 anos, no município de Tefé, distante a 552 km de Manaus.

A equipe do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) recebeu uma denúncia via 190, informando que viárias pessoas em um posto de gasolina estavam consumindo bebidas alcoólicas, além do forte barulho de descargas de motocicletas.

Ao averiguarem o local, os policiais do 3° BPM abordaram quatro pessoas que estavam ingerindo bebida alcoólica, sendo que um deles era menor e estava com sinais visíveis de embriaguez. Os três homens receberam voz de prisão pelo crime previsto no Art. 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As bebidas foram recolhidas e todos foram apresentados na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para as formalidades legais.