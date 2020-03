Trio é preso suspeito de matar cabo da PM durante assalto na zona Leste de Manaus

Redação AM POST*

Policiais militares da 14ª e 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam Luiz Humberto de Lima, 20, Rodrigo Marques dos Santos, 18, e apreenderam um adolescente de 16 anos, suspeitos da morte do cabo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Adeilson de Oliveira Pinheiro, 34 anos, na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, na manhã desta quinta-feira (19/03).

Os homens foram detidos após os policiais receberem informações via denúncia anônima, informando que três suspeitos de participarem do homicídio do cabo Adeilson estavam na avenida Itaúba, nas proximidades de um bar. Os policiais foram ao local e fizeram o cerco, onde lograram êxito na abordagem aos envolvidos.

Diante dos fatos, eles foram encaminhados até o 4° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde confessaram o homicídio e passam pelos procedimentos legais.

O cabo foi morto após reagir a um assalto na casa dele, situada na Rua das Quarubas, antiga B7, no loteamento Cidade do Leste, localizado no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste. Ao lutar com um dos bandidos a vítima foi atingida com uma facada no pescoço.