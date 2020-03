Unidades de ensino da Prefeitura de Manaus fazem ações de combate e prevenção ao coronavírus

Redação AM POST

Com objetivo de disseminar informações sobre o coronavírus (Covid-19) no ambiente escolar, todas as unidades da rede de ensino da Prefeitura de Manaus realizam ações interdisciplinares e lúdicas para trabalhar formas de prevenção e minimizar a possibilidade de transmissão. Por meio de palestras, cartazes e debates, os alunos são informados sobre os mitos e verdades que envolvem o novo coronavírus.

Ao longo desta semana, a escola municipal Nilton Lins, localizada no conjunto Mundo Novo, na Cidade Nova, zona Norte, realizou um trabalho de prevenção com aproximadamente 800 alunos do 1º ao 5º ano, do ensino fundamental, com idade entre 6 e 14 anos.

A unidade reuniu pais, alunos e professores para apresentar dados e informações pertinentes sobre o vírus, além de entregar álcool gel aos participantes. Nesta sexta-feira, 13/3, a programação contou com apresentação de cartazes, paródias, dentre outros.

Conforme a gestora da unidade, Leandra Corrêa, o objetivo da ação foi realmente alertar a comunidade escolar sobre os riscos do Covid-19. “Diante da notícia de que o coronavírus se expandiu em todo o mundo, ficamos preocupados. A partir disso, elaboramos um plano emergencial, ajustamos nosso tempo e horários, para realizar essa ação que se encerra hoje e que foi feita com muito cuidado e responsabilidade”, pontuou.

A expectativa da agente de Saúde Alsirene Fontinelle, que também estava à frente do trabalho de orientação, é a de que os alunos se tornem disseminadores de conhecimento.

“Esse conhecimento deve ser difundido, principalmente na escola, por isso essa ação é de suma importância, pois ajuda a criar disseminadores de informação. E é isso que esperamos, que os nossos alunos levem às suas famílias as informações que aprenderam aqui”, destacou.

Se depender do aluno Luane Ferreira, 9, do 4º ano, o conhecimento vai ser difundido para várias pessoas. “Quero falar isso para todo mundo, em especial para minha família, minhas primas, porque tem muita gente que não sabe dessas informações”, salientou.

Já para o aluno Antônio Souza, 9, também estudante do 4º ano, a semana foi bem proveitosa, porque apresentou inúmeras medidas de prevenção ao coronavírus. “Eu aprendi que temos que usar álcool gel todos os dias, lavar as mãos constantemente, que devemos evitar abraçar, evitar apertos de mão e beijar no rosto”, informou.

As ações de prevenção, sintomas e cuidados seguem na escola Nilton Lins e nas outras unidades de ensino do município e prédios administrativos da Semed, por meio de cartazes e folders. A intenção é potencializar as informações e criar uma rede colaborativa de combate ao vírus.