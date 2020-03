Vaquinha virtual pretende arrecadar R$ 600 mil para pagar fiança de ex-integrantes da Unick Forex

Redação AM POST*

Após a Justiça definir pagamento de fiança no valor de R$ 200 mil para liberação de três ex-integrantes da Unick Forex, Danter Silva, Marcos da Silva Kronhardt e Paulo Sérgio Kroeff, acusados de integrar um suposto esquema de pirâmide financeira, amigos deles fizeram uma vaquinha virtual para ajudá-los.

Eles foram presos no Rio Grande do Sul, no final do ano passado em operação da Polícia Federal, e podem deixar a cadeia para cumprir penas alternativas, como prisão domiciliar, mediante pagamento de fiança no valor R$ 200 mil cada um, que somado dá R$ 600 mil para os três. No entanto, eles alegam não ter dinheiro para pagar a fiança, e permanecem presos.

A vaquinha online foi lançada em fevereiro para angariar fundos e pagar a fiança do trio. A principal função dos líderes na Unick Forex era atrair outras pessoas para participar do esquema.

A meta da vaquinha são os R$ 600 mil estipulados pela Justiça. Até o fechamento desta matéria só foi conseguido arrecadar pouco mais de R$ 1.000, vindos de 26 apoiadores. “Tudo pela nossa querida Unick”, escreveu um dos líderes.

Os investidores lesados dizem que não estão gostando nada da iniciativa. “Tem que fazer vaquinha é para ajudar quem está passando fome por causa dessa maldita Unick; não para soltar bandidos”, disse um deles em um fórum criado pelos próprios criadores da vaquinha.

Os advogados da Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, que defendem a Unick Forex, entraram no mês passado com uma liminar no Tribunal Regional Federal da 4ª Região pedindo dispensa ou redução do valor. O pedido foi negado. A defesa recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e não foi atendida novamente.

Operação

A Unick Forex, com sede São Leopoldo (RS), prometia supostos rendimentos de até 3% ao dia em cima do capital aportado. Esses lucros seriam obtidos por meio de investimentos no mercado Forex e em criptomoedas. A empresa nunca teve autorização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para ofertar investimentos.

No final do ano passado, a Polícia Federal, no âmbito da Operação Lamanai, desmantelou o suposto esquema e prendeu os integrantes do grupo. Na época, a PF estimou que a empresa havia movimentado de forma ilegal cerca R$ 2,4 bilhões. Só na Justiça de São Paulo, a Unick responde a 736 processos judiciais.

*Com informações do UOL