Vaquinha virtual tenta arrecadar R$50 mil para mãe de criança estuprada e assassinada pela transexual Suzy

Redação AM POST

Aparecida dos Santos, mãe de um menino de 9 anos estuprado e morto pela transexual Suzy Oliveira, que ficou conhecida ao receber um abraço do médico Drauzio Varella durante uma reportagem do Fantástico vai ser ajudada por uma vaquinha virtual feita por internautas que pretendem arrecadar R$ 50 mil.

A mulher relatou ontem (9) em matéria do programa Alerta Nacional da ‘Rede TV!’ o drama que enfrentou com a perda do filho Fábio há 10 anos. A mãe do garoto diz que assistiu a entrevista de ‘Suzy’ ao Fantástico e ficou chocada ao vê-la “recebendo abraços, cartinhas e bombozinhos”. Após repercussão da matéria a transexual recebeu na cadeia muitas cartas e uma vaquinha foi criada na internet pela advogada Camila Ribeiro, com o objetivo de ajuda-la, chegando a render cerca de R$ 9 mil, até o momento.

“Eu recebi o que nesses 10 anos? Nada!”, afirmou a mãe emocionada que ganhou um abraço do repórter do Alerta Nacional, Edie Polo. Hoje o garoto estaria com 19 anos e poderia ajudar nas despesas de casa.

Internautas se comoveram com a história e resolveram prestar apoio a mulher. Até a tarde desta terça-feira (10), a vaquinha online já havia arrecadado o valor de R$ 45.722,99. Todo o dinheiro será repassado à doméstica, que hoje vive em situação de necessidade.

