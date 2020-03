Vareador Chico Preto bate-boca com dono de empresa do Distrito Industrial em live no Facebook

Denúncia!

Recebi denúncia de que máquinas e asfalto da Prefeitura estão sendo utilizados para pavimentar uma área privada no Distrito 3. Fui ao local para averiguar, e chegando lá o operador da máquina fugiu sem dar explicações e o proprietário se negou a apresentar a nota fiscal do serviço. Ao que tudo indica a denúncia está correta. Agora não vamos tomar as medidas cabíveis e cobrar explicações da Prefeitura. É por essas e por outras que as ruas da cidade seguem esburacdas mesmo com tanto dinheiro de empréstimo entrando na conta da Prefeitura. Essa semana foram aprovados mais R$ 300 milhões, sem nenhuma discussão no parlamento sobre a real necessidade do dinheiro. Isso é desrepeito com os pagadores de impostos. Não me intimido quando tenho que defender os ansios do povo da minha cidade. E assim seguirei. #manaus #atitude #honra #éassimquesetrabalha

