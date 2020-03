Veja vídeo: Bolsonaristas mandam Gleisi Hoffmann ir para Cuba e ela rebate: “Vai pro inferno”

Redação AM POST

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), foi hostilizada neste sábado (29) por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, quando fazia o checkout em um hotel onde se hospedou no Rio de Janeiro durante o feriadão do Carnaval.

A petista estava com amigos – entre eles a sua filha, de 14 anos, e o ex-senador Lindbergh Farias, um de seus anfitriões na cidade – e foi xingada por populares.

Em vídeo divulgado nas redes sociais é possível ouvir os manifestantes mandando Gleisi ir para Cuba e ela rebate: “Vai pro inferno. Bolsonaro, Bolsonaro”.

Ela bateu boca com populares – e em um momento, quase foi atingida por uma garrafa de água.

A parlamentar divulgou nota em sua página no Facebook seguida das imagens da confusão.

Veja vídeo:

Leia nota na íntegra:

FASCISTAS NÃO NOS INTIMIDAM. VIOLÊNCIA E INSULTO NÃO SÃO ARGUMENTOS

Neste sábado (29/02), quando já estava de saída de um hotel no Rio em direção ao aeroporto, com minha filha de 14 anos, um grupo de bolsonaristas me abordou com ofensas, palavrões e ameaças físicas. Já conhecemos este tipo de comportamento que é padrão dos seguidores da extrema direita. Não aceito insulto desse pessoal que tem na violência seu principal argumento.

Como se tratava de uma provocação armada previamente, hoje as milícias digitais de Bolsonaro estão mais uma vez espalhando nas redes versões falsas que as imagens desmentem. Vejam o vídeo postado por uma deputada de Brasília em seu Twitter, que reproduzo abaixo. O tipo de atitude fascista, característica dessa gente covarde.

Também se dirigiram ao ex-senador Lindbergh Farias. Pessoas que estavam no local reagiram e também enfrentaram os fascistas. Os agressores tentaram usar cadeiras e objetos para atingir quem nos defendia, e foram revidados. Instalaram um tumulto que foi contido pelos funcionários do hotel e seguimos para o aeroporto.

Eu sou da paz, e política pra mim é confronto de ideias, não físico, como pretendem eles. Respondi às agressões porque não aceito e não podemos aceitar esse método fascista de intimidação, pregado e estimulado pelos Bolsonaro.

Não vamos, é ninguém deve, se intimidar por essas abordagens toscas, sem educação e agressivas. Vamos tomar as medidas que sempre tomamos nestes casos, na esfera policial e judicial, processá-los e exigir indenizações, como tenho feito e obtido resultados.

Já estamos coletando todas as imagens e nosso jurídico está em ação