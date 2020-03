Veja vídeo: Crivella é hostilizado e atingido por bola de lama durante entrevista

Redação AM POST*

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi atingido por uma bola de lama jogado por um morador do bairro Realengo, na Zona Oeste da capital. O político foi hostilizado pelos moradores, principalmente, após ele afirmar que grande parte da população é a culpada pelos alagamentos na cidade.

“A culpa é de grande parte da população, que joga lixo nos rios frequentemente”, afirmou Crivella. “Chuva no Rio é sempre um problema, mas o pior é o lixo. Temos excesso de lixo nos rios, bueiros e encostas, e, quando vem a chuva, tudo desce. As chuvas são um problema, mas dessa vez nem foram as piores que enfrentamos”, justificou ele em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (2).

Pela manhã, o prefeito disse que as pessoas escolhem morar em áreas de risco para “gastar menos com cocô e xixi”, durante transmissão ao vivo nas redes sociais. Ao encerrar a transmissão, ele afirmou que há muita coisa que o poder público poderia fazer para combater os prejuízos causados pelas chuvas, porém os cidadãos também precisam fazer sua parte.

Veja vídeo: