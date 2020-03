Vencedor do leilão do Tropical Hotel é desqualificado por falta de pagamento

Redação AM POST*

O vencedor do leilão do Tropical Hotel Manaus, o empresário Otacilio Soares de Lima, foi desqualificado para a compra por falta de pagamento da oferta de R$ 260 milhões. A informação consta em despacho divulgado na tarde desta terça-feira (03), assinado pelo juiz Paulo Assed Estefan, do cartório da 4ª Vara Empresarial, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

A desqualificação do empresário abre chance para a segunda maior oferta do leilão que é da empresa paraense Geretepaua Engenharia Ltda, que deverá pagar R$ 255 milhões pelo imóvel. Um dos donos da empresa, Pablo Vinicius Rangel Canto, disse que ele seus sócios estão vendo a viabilidade para finalizar o negócio, no entanto, esclareceu que não pode passar nenhuma informação concreta sobre o assunto.

O último leilão do Tropical Hotel Manaus, localizado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, foi realizado no último dia 11 de fevereiro, no Rio de Janeiro, pelo Sindicato dos Leiloeiros do Amazonas.