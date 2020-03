Venda de passagens de ônibus intermunicipais é suspensa temporariamente em Manaus

Redação AM POST*

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam) suspendeu, temporariamente, as viagens intermunicipais de ônibus saindo da capital para os municípios da Região Metropolitana de Manaus. A Agência, que regula no estado o serviço de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros, determinou a paralisação, a partir de hoje (30/03), como uma das medidas excepcionais necessárias para evitar um aumento exponencial do risco de contágio pela Covid-19 entre a população que vive no interior.

Serão paralisadas 15 linhas de ônibus que partem do Terminal Rodoviário Eng. Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, além de todas as modalidades do serviço de transporte turístico realizadas sob o regime de fretamento. Passageiros que tiverem comprado bilhetes podem pedir reembolso ou remarcá-los sem custo.

A fiscalização será diária nos principais pontos de saída da capital, e a medida pode ser prorrogada para além do previsto. O serviço será retomado assim que as atividades econômicas governos municipais e estaduais forem restabelecidas e a população que a população retome às suas rotinas.

A Arsepam disponibiliza canais de atendimento 24h por meio do WhatsApp (92) 98408-1799, para esclarecimentos ou qualquer tipo de informação a respeito da suspensão do serviço.