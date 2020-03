Veto de Bolsonaro ao Orçamento será mantido, anuncia Davi Alcolumbre após acordo

Redação AM POST*

O veto do presidente, Jair Bolsonaro, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2020 será mantido. A informação foi confirmada nesta terça-feira (3) pelo presidente do Congresso Nacional e do Senado, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) após reunião com o presidente da Câmara dos deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que durou mais de quatro horas.

Há pelo menos duas semanas, o assunto vem causando embates e mal-estar entre o Parlamento e o governo federal.Ao longo do dia, ambos receberam visitas de líderes partidários. A sessão para analisar o veto começou no início da tarde e a votação deve acontecer à noite.

“Vamos manter o veto presidencial que foi acordado e vamos votar a regulamentação do Orçamento Impositivo. Os líderes fizeram um entendimento republicano e democrático. Entendimento, diálogo e conciliação fazem parte da democracia”, disse Alcolumbre.

O presidente do Senado afirmou ainda que os projetos de lei que o governo encaminhou para selar o acordo serão votados ainda hoje. Os líderes partidários passaram a colher assinaturas junto às suas bancadas para levar os projetos a plenário e acelerar a aprovação das propostas.

“Após entendimento, republicano e democrático, entre os líderes do Senado Federal e Câmara dos deputados, o Congresso vai manter o veto 52/2019. A votação dos PLNs, que regulamentam o Orçamento impositivo, encaminhados pelo Executivo, devem ser votados ainda na sessão de hoje (3)”, declarou.