Vigilante é baleado na barriga após reagir a assalto em peixaria de Manaus

Redação AM POST

Um vigilante, identificado como Raimundo das Chagas Sousa, de 51 anos, foi baleado na barriga durante após reagir a um assalto por volta das 1h, na madrugada desse domingo (1), no restaurante Peixaria do Juvenal, localizado na avenida Constantino Nery, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme a vítima relatou a polícia, ela estava em expediente no estabelecimento quando foi surpreendido por uma dupla de assaltantes que obrigou ele a se deitar no chão sob ameaças. Com medo, Raimundo reagiu colocando uma cadeira para proteger o rosto, então um dos bandidos atirou duas vezes contra ele, mas apenas um tiro o acertou na barriga. Mesmo baleado o vigilante conseguiu correr e se trancar em uma cabine blindada no local e ligou para polícia.

Na ação, os criminosos ainda tentaram arrombar onde o segurança estava, mas desistiram e fugiram apenas com uma televisão. Os meliantes ainda não foram identificados. A empresa afirmou que toda a cena do crime não foi registrada pelas câmeras de segurança.

Com a chegada da viatura, o vigilante todo ensanguentado foi levado por uma ambulância para uma unidade hospitalar das localidades. A vítima teve alguns órgãos perfurados e permanece internado.