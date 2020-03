Whindersson cancela turnê nos EUA e fará exames para coronavírus

Folhapress

Por causa do coronavírus, o humorista e youtuber Whindersson Nunes cancelou a turnê “A Volta do que Não Foi”, que faria nos Estados Unidos entre os dias 12 e 22 de março.

– Nosso ônibus está voltando a Nova York pra gente ir embora para o Brasil – avisou nas redes sociais.

Ele pediu desculpas e contou que 1.600 ingressos já haviam sido vendidos para o show em Medford (Massachusetts), mas está proibida a aglomeração de pessoas em locais fechados. Nos stories, ele lamentou o ocorrido e disse que já estavam voltando para o Brasil.

– A gente tentou autorização, porque esse estádio não tinha caso. Vamos ter novas datas depois que tudo isso passar. Mas você pode ter o seu dinheiro de volta – declarou.

Whindersson disse ainda que ele e sua equipe passariam por exames para detectar o vírus, uma vez que esteve em regiões dos EUA com muitos casos de pessoas infectadas. Ele também recomendou aos seus seguidores que lavassem bem as mãos com água e sabão, e que alertassem as pessoas ao redor caso apresentassem sintomas de gripe.