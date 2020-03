Wilson Lima se reúne com setores da sociedade e pede mobilização contra o novo Coronavírus

Redação AM POST*

O governador Wilson Lima está promovendo uma série de reuniões com diversos setores da sociedade para comunicar as ações do Governo do Estado e alinhar medidas de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19). Wilson Lima transferiu o gabinete para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), onde estão acontecendo as reuniões diárias do Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao Covid-19.

Segundo o governador, as secretarias farão um levantamento das empresas que prestam serviço para o Estado para que aquelas que tenham capacidade ociosa possam auxiliar nas ações de combate à disseminação do Covid-19.

“Estamos trabalhando e fazendo um apelo à iniciativa privada também que nos ajude nesse sentido porque o Estado sozinho não consegue conter essa pandemia. É necessário que haja consciência de todo mundo. É o caso da empresa poder ceder espaço de call center para o Governo do Estado, é o caso de empresas que possam ter álcool em gel fornecer para o Governo do Estado, de repente ofertar profissional da área de saúde, enfim, toda ação de empresas que prestam serviço para o Estado para que elas possam reverter essa capacidade ociosa para prestar atendimento em caso de um agravamento do coronavírus”, pontuou o governador.

Daqui a pouco, Wilson Lima terá agenda com representantes e entidades de classe do comércio, como a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus) e Abrasel, além de promotores de eventos, para discutir o impacto do coronavírus nesses setores. De acordo com o governador, o objetivo é construir um trabalho de defesa em conjunto para que a economia do estado não seja tão prejudicada.

“(Precisamos) entender as atividades econômicas, como é que nós devemos proceder com as atividades econômicas, com a presença naturalmente dos técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde, resguardando a atividade econômica, mas sobretudo protegendo o nosso cidadão e o nosso povo desse vírus”, disse.

Wilson Lima também se reunirá com representantes dos demais poderes e com os prefeitos e secretários de saúde do interior para alinhar as ações. “Amanhã eu tenho também uma reunião programada com os prefeitos, reunião que a gente vai fazer por videoconferência, será com os prefeitos do interior e também com os seus secretários de saúde, para que a gente possa explicar o está sendo feito por parte do Governo do Estado e as recomendações que nós temos a repassar para as prefeituras e comportamentos que por lá também devem ser adotados para que tanto capital quanto interior estejam alinhados nessas ações pra evitar a disseminação do coronavírus”, frisou.

Novas medidas

O governador destacou que todas as medidas que o Governo do Estado vem adotando estão em sintonia com as recomendações e protocolos do Ministério da Saúde. conforme ele adiantou, será assinado um novo decreto para alterar a escala de serviço do funcionalismo público estadual com o objetivo de evitar aglomeração nas secretarias e nos horários de pico de entrada e saída. Ele reforçou, ainda, que os serviços essenciais nas áreas de saúde e segurança não serão prejudicados.

“Serviços de saúde têm que continuar funcionando, disso nós não abrimos mão, inclusive suspendi férias dos servidores da área de saúde e estou reforçando o efetivo. A segurança pública também não pode parar, nós estamos inclusive reforçando a questão do efetivo, vamos diminuir o serviço administrativo da segurança pública, mas na rua a gente não pode parar e nosso efetivo vai continuar fazendo as operações normalmente até pra que a gente possa evitar qualquer incidência social, qualquer tumulto”, afirmou.