“A Globo nem lixo é, pois não pode ser reciclada” diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer fortes críticas contra a Globo na manhã desta quinta-feira (30) por conta do que ele tem chamado de “falas deturpadas” pela emissora.

Durante uma conversa com jornalistas na saída do Palácio da Alvorada, ele ressaltou que não repassará dinheiro público para que a emissora o elogie e chamou a Globo de “imprensa lixo”.

– Essa imprensa lixo, chamada Globo, ou melhor, lixo dá para ser reciclado, a Globo nem lixo é, por que não pode ser reciclada. Não vou dar dinheiro pra vocês, Globo não tem dinheiro pra vocês – protestou.

Na fala, o chefe do Executivo destacou ainda que a emissora, e todas as outras, terão que atender os requisitos necessários para terem as concessões renovadas.

– Em 2022, assim como faço pra todo mundo, vai ter que estar direitinho a contabilidade. Se não estiver tudo certo, não renovo [concessão] de vocês [Globo] nem de ninguém – completou.

Fonte: Pleno.News