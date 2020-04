Ação vai ajudar famílias, agricultores e mercadinhos com a compra de cestas básicas para doação durante pandemia

Redação AM POST*

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), em parceria com a Associação Polo Digital de Manaus (APDM), vem desenvolvendo várias ações para o enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). Uma delas é o Mercado Solidário, que vai ajudar famílias em dificuldades financeiras com doações de alimentos comprados de mercadinhos localizados em bairros de Manaus e também com a compra de legumes e verduras de agricultores rurais.

A ideia conta com o apoio da Sedecti, por meio da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

Para a secretária executiva da Secti, Tatiana Schor, a parceria entre Governo e a APDM, desempenha um importante papel em meio à crise de saúde pública.

“A importância da articulação entre a Secti e o Polo Digital de Manaus, como um forte elo na inovação dos processos de gestão da crise gerada por essa pandemia, resulta de uma parceria estabelecida que conseguiu se articular para viabilizar alternativas inovadoras e lidar com questões cotidianas que tiveram que ser reorganizadas. Entendemos que o Polo Digital de Manaus tem um papel crucial na criação de opções socioeconômicas de impacto”, enfatizou a secretária.

Para o chefe do Departamento de Extensão Tecnológica e Inovação da Secti, Leonardo Silva, o trabalho desenvolvido pela parceria irá ajudar, principalmente, a população que está com dificuldades financeiras por conta da crise causada pelo novo coronavírus.

“A iniciativa vai atender a população que sofre com a questão do isolamento social e que se encontra em situação de dificuldade financeira, a ponto de não ter o que comer em casa; além de contribuir com a economia do estado, por meio de micro e pequenos empresários do setor alimentício”, esclareceu Silva.

Agricultores e mercadinhos

O membro do Conselho da APDM, Macaulay Souza, que também é CEO da Onisafra (plataforma de comercialização de produtos regionais, orgânicos e naturais), destacou que a iniciativa, além de atender as famílias necessitadas, também tem como objetivo auxiliar a cadeia produtiva, dando suporte para que os agricultores da Região Metropolitana de Manaus e donos de mercadinhos nos bairros para que não percam seus produtos e, consequentemente, suas rendas.

“Teremos cestas básicas que contarão com produtos alimentícios perecíveis e não perecíveis, com preços que variam de R$ 60 a R$ 120. Para quem quiser ajudar, basta acessar o site do Mercado Solidário: http://bit.ly/mercadosolidarioAM e escolher a cesta que quer doar. Após a doação na plataforma, as cestas serão destinadas a pontos de coleta do programa ‘Amazonas Solidário’, do Governo do Estado, que fará a distribuição para as famílias”, explicou Souza.

Macaulay destacou que todos os produtos não perecíveis que irão compor as cestas básicas, serão comprados em mercadinhos de bairros de Manaus. Para essa etapa, ele esclarece que haverá o auxílio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que irá identificar esses pequenos empresários.

Já os itens perecíveis, tais como legumes, frutas e verduras, serão adquiridos de agricultores cadastrados na plataforma da Onisafra. São pequenos agricultores que estão localizados nos municípios de Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Manacapuru e Careiro da Várzea, conforme informou o conselheiro da APDM.

Doação progressiva

Para evitar desperdícios e ajudar as cadeias produtivas, Macaulay Souza reforçou que os produtos perecíveis como verduras, frutas e legumes, serão doados de forma progressiva para as famílias beneficiadas.

“Nas cestas que serão doadas, vamos colocar a quantidade de itens perecíveis que aquela família poderá consumir no período de uma semana. Dessa forma, evitaremos desperdícios, já que esses alimentos possuem um prazo de validade mais curto. Assim, também, estaremos ajudando os agricultores no sentido de geração de renda de maneira progressiva. E, paralelamente, estaremos cadastrando novos agricultores na plataforma”, esclareceu.

Macaulay ressaltou que o grupo de trabalho da APDM conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Sedecti e da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), além de outros parceiros, como Global Shapers, que já realiza ações solidárias em algumas comunidades em vulnerabilidade social de Manaus e de outros municípios do Amazonas.

“O Global Shapers é um dos apoiadores na seleção das instituições sociais descentralizadas. Inclusive, eles realizam atendimentos tanto nas áreas de periferia de Manaus quanto em comunidades ribeirinhas do interior. Por isso, também vamos contar com esse apoio”, concluiu o conselheiro da APDM.

Após a doação na plataforma, parte das cestas será destinada a pontos de coleta do programa “Amazonas Solidário”, do Governo do Estado, que fará a distribuição para as famílias cadastradas, e a outra parte será destinada para instituições filantrópicas e famílias que estejam passando por alguma dificuldade.