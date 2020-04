Acompanhantes e pacientes que chegarem no Hospital Adriano Jorge terão a temperatura aferida

Redação AM POST*

A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), vem realizando, desde o início do mês de março, a triagem na troca de acompanhantes, para orientações e aferição de temperatura, com termômetro digital infravermelho (de testa).

O objetivo é diminuir ou inibir a entrada de pessoas que possam ser transmissores do novo coronavírus na unidade, e, assim, proteger a equipe e os pacientes.

A realização da triagem tem intuito de orientar e restringir a entrada de acompanhantes com mais de 60 anos, grávidas, lactantes e pessoas em estado gripal. A ação conta com o apoio da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), Núcleo de Segurança ao Paciente (NSP), Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NVEH), Educação Continuada, Gerente de Enfermagem e Assistente Social.

Além da triagem de acompanhantes, na recepção da FHAJ, as cadeiras estão com avisos pedindo que os usuários mantenham uma distância mínima de um metro. A Fundação está tomando todas as medidas necessárias para proteger tanto os funcionários, quantos os nossos pacientes.