Adrianópolis segue na liderança dos 56 bairros de Manaus com casos de Covid-19

Redação AM POST*

Terceiro boletim de Situação Epidemiológica, publicado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) nesta sexta-feira (10) mostra que casos do novo coronavírus já avançaram para 56 bairros de Manaus, em todas as zonas. Somente o bairro de Adrianópolis, na Zona Centro-Sul, possui 39 casos confirmados e segue na liderança dos números.

O bairro de classe média-alta é seguido pelos bairros Parque 10, com 25 casos, Ponta Negra, com 23 casos confirmados, e Aleixo, com estimativa de 16 a 26 casos.

Outros bairros como São Jorge, Tarumã, Aleixo, Flores, Japiim e Cidade Nova entraram em situação de atenção por já registrarem entre 12 a 15 casos confirmados. Com até 11 casos, surgem os bairros Coroado, São José, Distrito Industrial, Centro, Planalto, Alvorada, Dom Pedro I, Compensa e Cachoeirinha.

Confira o ranking com os bairros com mais casos

– Adrianópolis (39 casos)

– Aleixo (de 16 a 26)

– Parque Dez (25)

– Ponta Negra (23)

-Alvorada (de 6 a 11)

-Centro (de 6 a 11)

-Cidade Nova (de 12 a 15)

-Compensa (de 6 a 11)

-Coroado (de 6 a 11)

-Distrito Industrial (de 6 a 11)

-Dom Pedro (de 6 a 11)

-Flores (de 12 a 15)

-Japiim (de 12 a 15)

-Planalto (de 6 a 11)

-São Jorge (de 12 a 15)

-São José (de 6 a 11)

-Tarumã (de 12 a 15)