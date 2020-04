Adutora rompe e complica trânsito na Avenida Pedro Teixeira

Redação AM POST

Uma adutora rompeu e engoliu um trecho da pista na avenida Pedro Teixeira, próximo ao Carrefour, por volta das 7h30, na manhã dessa sexta-feira (3), no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

Após o ocorrido, os motoristas estão sendo orientados a usar um desvio feito para a avenida São Jorge, enquanto uma equipe da Águas de Manaus trabalha para resolver o problema.

O reparo deve demorar pois a força da água destruiu grande parte do asfalto, mas a previsão é que a situação no local esteja normalizada ao longo do dia.

NOTA ÁGUAS DE MANAUS

A Águas de Manaus informa que, nas primeiras horas da manhã de hoje, houve o rompimento de adutora de mil milímetros na Avenida Pedro Teixeira, bairro Ponta Negra. Equipes da empresa estão trabalhando no local para corrigir o vazamento e restabelecer, no menor tempo possível, o abastecimento de água tratada nos bairros das zonas Norte e Oeste, que foram afetados pela ocorrência. Outra equipe da concessionária está percorrendo os imóveis na área, levantando possíveis sinistros e atuando para solucioná-los. A previsão é que a situação no local esteja normalizada ao longo do dia.