Advogado morre por Covid-19 em Manaus

Redação AM POST*

O advogado Warney Mauro Prestes da Costa Val, faleceu nesta segunda-feira (20) por Covid-19. A informação foi confirmada pela Ordem dos Advogados do Brasil Seção Amazonas (OAB-AM).

De acordo com a OAB-AM ele é a primeira vítima fatal, entre os advogados e advogadas do Estado, pelo novo coronavírus que já matou 185 pessoas no Amazonas.

Warney Mauro estava internado no Hospital da Unimed desde o dia 10 de abril e ficou na UTI por nove dias. O advogado atuava no ramo do Direito Empresarial e Direito do Trabalho há mais de dez anos.