Afastamento de profissionais da saúde por Covid-19 gera dificuldades nos SPAs de Manaus

Redação AM POST*

As unidades de saúde de Manaus operam no limite da capacidade durante combate ao novo coronavírus (Covid-19) e enfrentam uma alta incidência de profissionais que precisaram ser afastados do trabalho causando deficiência na capacidade de atendimento à população. A informação foi divulgada pela secretária de Saúde do Amazonas (Susam), Simone Papaiz, durante a coletiva de imprensa on-line realizada na tarde deste sábado (18).

Ao todo 376 profissionais foram afastados das unidades de saúde estadual por conta do Covid-19. A maiores deles são técnicos de enfermagem que chega ao número de 154, seguídos de enfermeiros (69) e médicos (56), conforme foi informado na coletiva.

A titular da Susam destacou os esforços que o Governo do Amazonas tem feito para ampliar o quadro de profissionais da saúde que estão atuando no enfrentamento à pandemia de Covid-19.

“Tanto os pronto-atendimentos quanto os SPAs, quanto as unidades hospitalares de maior complexidade, elas acabam tendo uma exaustão dos profissionais, tanto na parte física quanto emocional. Para reforçar o quadro, foram convocados bombeiros de um concurso que foi feito em 2009. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, esses profissionais vão fazer o incremento de linha de frente. Hoje eles iniciaram as atividades dentro da unidade Nilton Lins”, detalhou Simone Papaiz.

A secretária ressaltou, ainda, que o Governo do Amazonas publicou o Edital do Processo Seletivo (PSS) da Susam, para a contratação temporária, por 90 dias, de 704 técnicos de enfermagem. As unidades onde os profissionais selecionados irão trabalhar são, segundo o edital, o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), o hospital da Universidade Nilson Lins, a maternidade Chapot Prevost, e os hospitais e prontos-socorros 28 de Agosto, João Lúcio e Platão Araújo.

Além disso, há os profissionais recém-formados pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) em Medicina, Enfermagem e Farmácia, que tiveram a colação de grau antecipada para somarem esforços no combate ao coronavírus.