Redação AM POST

Uma índia de 20 anos, agente de saúde indígena no interior do Amazonas, testou positivo para o novo coronavírus no Alto Rio Solimões, no município de Santo Antônio do Içá (distante a 878.71 de Manaus).

De acordo com a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, a jovem da etnia Kokama está entre os quatro contaminados no município.

Devido a confirmação do Covid-19 na região, duas aldeias inteiras estão em isolamento total.