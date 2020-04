Alunos da UEA produzem álcool 70% para hospitais

Redação AM POST*

O grupo de pesquisa Química Aplicada à Tecnologia, da Escola Superior de Tecnologia (EST) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), iniciou, nesta terça-feira (07/04), a fabricação do álcool 70%.

O processo de fabricação é realizado em três laboratórios da UEA e envolve 50 alunos e 13 professores do grupo de pesquisa Química Aplicada à Tecnologia. Foram produzidas 1.400 garrafas de 500ml, até o momento, que serão encaminhadas aos hospitais.

O grupo recebeu a doação de 2.500 litros de etanol do Grupo Atem, além de 1.200 litros da Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (FUEA) para o início da fabricação.

O coordenador do grupo de Pesquisa, Sergio Duvoisin Junior, salienta que a sociedade vive um momento de “guerra” e o que cada um puder contribuir será bem-vindo. “Essa iniciativa da UEA é louvável porque não estamos encontrando álcool 70% nas lojas. Então, temos que fornecer aos agentes que estão na linha de frente”, explica.

Duvoisin destaca ainda que UEA está mobilizada no combate à Covid-19. “A UEA está fazendo a sua parte tanto na Química, quanto na Engenharia, que está produzindo kits de proteção. Então, a nossa parte pode ser grande ou pequena, mas, o fato de fazer ajuda a superar esse problema tão sério que estamos passando”, finalizou.