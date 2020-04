Amazonas confirma 229 casos de Covid-19

Redação AM POST

O Estado do Amazonas tem, nesta quinta-feira (02/04), 229 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Nas últimas 24 horas, foram diagnosticadas 29 pessoas com a doença. Entre os casos, 205 são da Manaus e 24 do interior, além disso, existem 35 pessoas internadas, sendo 18 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A atualização dos números e das ações de combate à disseminação do novo coronavírus no Estado foi realizada em live nas redes sociais do Governo do Amazonas, feita pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, e pelo Secretário Estadual de Saúde Rodrigo Tobias

Nos interior, há novos casos em Tonantins (3), Manacapuru (6), Parintins (3), Itacoatiara (4), Anori (3), Boca do Acre (3) e Novo Airão (3), Santo Antônio do Içá (4) e Careiro da Várzea (3).

De acordo com Rosemary Pinto há 12 óbitos, três desses casos foram descartados e três confirmados com a doença, os outros seis estão sob investigação, entre eles o do professor Manoel Rodrigues Terceiro, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e de uma menina de quatro anos. Ela Também frisou que se a população não quer se contaminar, deve ficar em casa e tomar os cuidados necessários. É fundamental que o sacrifício de quem se preservou esteja valendo a pena.

“Nós precisamos que a população colabore, nós temos hoje, um volume quase normal de tráfego de veículos nas ruas, então, está havendo um sacrifício muito grande por parte dos comerciantes, por parte do distrito industrial, por parte dos trabalhadores autônomos que estão sendo estados a ficar em casa, a paralisar suas atividades e mesmo assim, hoje nós temos 9 que podem ter morrido por Covid-19, que poderiam não ter morrido se tivessem ficando em casa, e tivessem mantido o isolamento. Então é fundamental que o sacrifício de todo mundo que parou de trabalhar valha a pena, todos tem que aderir a recomendação de permanecer em casa, permanecer isolado”, disse Rosemary.