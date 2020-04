Amazonas e mais três estados podem entrar em ‘aceleração descontrolada’ do coronavírus, diz Ministério da Saúde

Redação AM POST*

Quatro estados e o Distrito Federal estão em transição para a fase de “aceleração descontrolada” da covid-19. São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas são os locais que têm alta incidência de casos, assim como o DF. A informação foi divulgada pelo secretário executivo do ministério da Saúde, João Gabbardo, durante coletiva de imprensa neste sábado (4).

De acordo com a pasta, o número de infectados, no momento, no Brasil é de 10.278 e 432 mortes. Houve um aumento de 51 casos positivos para coronavírus (Covid-19) no Amazonas e o número de pacientes infectados é de 311 neste sábado (4), conforme informações da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS).

“Prevíamos isso desde o início porque tem estados que há relação de viagens internacionais maior, como Distrito Federal, São Paulo e Rio. O Amazonas e o Ceará é pela relação comercial forte e muitas pessoas que transitam ali em função de negócio, principalmente na zona franca de Manaus”, disse.

Segundo a pasta, a pandemia passa por quatro fases epidêmicas: transmissão localizada, aceleração descontrolada, desaceleração e controle. “A aceleração descontrolada é a espiral de casos que vamos ter. É um número de casos que não somos capazes de prever em qual dimensão, em qual quantidade. “, explicou Gabbardo.

Ele detalhou ainda que este cenário em quatro estados e no Distrito Federal tende a mudar. “Não vai continuar assim. A gente não espera que seja assim. Quando começar o inverno a tendência é que isso aconteça na região Sul do país. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná começarão a apresentar número maior de casos no inverno”, ressaltou.