Amazonas Energia isenta tarifa de luz do Hospital Campanha Municipal Gilberto Novaes

Redação AM POST*

Nesta quinta-feira, 15, a Amazonas Energia, firmou parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus, Grupo Samel e Transire Eletrônicos, para isenção total das tarifas de energia elétrica consumida no Hospital Campanha Municipal Gilberto Novaes, inaugurado no início da semana para ampliar o atendimento aos pacientes com a Covid-19.

A iniciativa visa contribuir com as ações que vem sendo realizadas pelos parceiros na luta conta o aumento do número de casos de pessoas infectadas com o coronavírus, de modo que os recursos que seriam usados no pagamento para concessionária, sejam destinados a melhorias e projetos de atendimento aos doentes.

“Neste momento preservar a saúde das pessoas é nossa maior prioridade, por isso nos unimos a esse projeto da Prefeitura, Samel e Transire, pois entendemos a responsabilidade que temos com a população do Amazonas e dessa forma estamos ajudando a salvar vidas”, afirmou o diretor-presidente Tarcísio Rosa.

Ampliação dos atendimentos

O hospital de campanha iniciou as atividades com 18 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e hoje ampliou em mais 21 leitos o atendimento aos pacientes, totalizando 39 leitos de UTI, o local segue recebendo adaptação das demais estruturas, que ao todo terá aproximadamente 150 leitos.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, destacou que diante do crescimento do número de casos de Covid-19, causada pelo novo coronavírus, na capital, toda ajuda que chega para somar esforços no enfrentamento à doença é bem-vinda.

“Uma notícia que recebo, sem dúvida, com muita alegria. Esse valor que seria usado para mantermos em dia a conta de energia elétrica do nosso hospital de campanha será revertido em mais ações de combate a esse vírus que tem se mostrado tão perigoso. Portanto, meus agradecimentos à concessionária de energia por esse gesto simbólico, mas tão significativo nesse momento importante. Aproveito e reforço para que as pessoas fiquem em casa e consumam energia de forma consciente”, declarou o chefe do executivo municipal, que se mantém despachando de sua casa.

Para o diretor da Samel, Ricardo Nicolau, que está atuando diretamente no Hospital Campanha Municipal Gilberto Novaes, a iniciativa da Amazonas Energia vem completar a união de esforços das entidades públicas e privadas em prol da vida humana.

“Agradecemos a iniciativa da Amazonas Energia. O momento é de união do poder público com a iniciativa privada e a soma de esforços é o que faz a diferença neste momento de guerra contra a Covid-19. Certamente os recursos que economizaremos, a partir da isenção da tarifa de energia elétrica, vão nos ajudar ainda mais nessa missão de salvar vidas”.

O hospital, instalado Centro Integrado Municipal de Educação (Cime), na Avenida Comendador José Cruz, no Lago Azul, zona Norte, não é um hospital de portas abertas, ele foi estruturado para receber os pacientes encaminhados de outras unidades de saúde, e deve estar operando em sua totalidade nos próximos dias.