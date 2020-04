Amazonas jÃ¡ tem 106 mortes e 1.554 casos confirmados de Covid-19

Redação AM POST*

O Amazonas tem, nesta quarta-feira (15/04), 1.554 casos diagnosticados do novo coronavírus (Covid-19). Nas últimas 24 horas, foram confirmados 70 novos casos de Covid-19, doença causada pelo vírus. Ao todo, 140 pessoas confirmados estão internadas, sendo 70 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), em estado grave. A atualização dos números foram feita pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, a Secretária Estadual de Saúde, Simone Papaiz, e o Infectologista da Fundação de Medicina Tropical (FMT), Dr. Marcus Vinícius Lacerda, nesta tarde ao vivo, nas redes sociais do Governo do Amazonas.

Do total de casos de Covid-19 no Amazonas, 1.350 são na capital e 204 no interior do estado. Os municípios com casos confirmados são: Manacapuru (111), Iranduba (14), Itacoatiara (15), Parintins (11), Santo Antônio do Içá (10), São Paulo de Olivença(9), Tabatinga(3), Anori(3), Tonantins (9), Careiro da Várzea (2), Presidente Figueiredo (6), Boca do Acre (1), Careiro Castanho(3), Manicoré(1), Novo Airão(2), Tefé(2).

No Amazonas, foram confirmados 106 óbitos. Também há 194 pacientes cumprindo isolamento em casa. No Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), há 700 pessoas esperando o resultado dos exames. Então, 132 óbitos notificados, 106 confirmados, 17 descartados e 9 sob investigação.

O infectologista Marcus Vinícius, afirmou que o medicamento Tamiflur tem reações contra a influenza mas não funciona para o coronavírus. “O tamiflur não funciona para o tratamento do coronavírus, mas ele funciona, tem alguma eficácia para os quadros da influenza, então, essa medicação que é usada há muito tempo, funciona especificamente nas pessoas com menos de 48 horas de doença.”

Marcus também afirmou que a cloroquina não faz diferença se a pessoa contaminada tomar antes de agravar os sintomas, pois os sintomas agravam do mesmo jeito. “Ontem a Associação americana, publicou um guia de tratamento para pacientes com Covid, e nesse guia eles são muito enfáticos em dizer que as pessoas só devem usar cloroquina ou azitromicina num ambiente de pesquisa. Então, o uso como profilático não há qualquer evidência no planeta de que pessoas que usam cloroquina não vão desenvolver formas graves”.