Amazonas recebe 9,6 mil testes rápidos da covid-19 do Ministério da Saúde

Redação AM POST*

O Estado do Amazonas recebeu, nesta quinta-feira (02/04), um lote com 9.600 testes rápidos para novo coronavírus, enviados pelo Ministério da Saúde. Também está sendo aguardada uma primeira remessa de 60.000 testes rápidos adquiridos pelo Governo do Estado. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Susam), a entrega dos primeiro lote com 30.000 testes está prevista para segunda-feira (06/04).

Durante a coletiva on-line desta quinta-feira, o secretário de saúde, Rodrigo Tobias, explicou o critério de distribuição e aplicação dos testes na rede de saúde.

“Os critérios utilizados para distribuição e uso desses testes de diagnóstico serão primeiramente para os profissionais de saúde e também aos pacientes em situação grave. Vamos distribuir os testes em toda a rede para atender os pacientes que preenchem os critérios do Ministério da Saúde, como casos suspeitos”.

O secretário explicou que o teste será usado para a triagem de pacientes sintomáticos. “Os testes rápidos têm a função mais clínica do que a função de comprovação de estrutura ou fragmento do vírus no ser humano. É por essa razão que fazemos uma triagem usando esse teste e, caso seja positivo, a gente precisa fazer um reteste, uma contraprova, usando a metodologia do RT PCR (de biologia molecular) que é utilizado pelo Lacen”.

A aquisição dos 60.000 testes rápidos faz parte de uma série de medidas adotados pelo governo do Amazonas, que inclui compra de equipamentos de proteção individual (EPI), respiradores e demais insumos para enfrentamento do Covid 19.