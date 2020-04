Amazonas recebe do Ministério da Saúde novos respiradores para leitos de UTI a pacientes graves com Covid-19

Redação AM POST*

O Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz recebeu, neste sábado (11/04), dez respiradores pulmonares enviados pelo Ministério da Saúde como parte da estratégia para ampliar a oferta de leitos de UTI a pacientes graves com Covid-19 no Amazonas. Outros dez aparelhos devem chegar a Manaus ainda hoje.

Desde 4 de abril, a unidade, referência para internação de casos graves do novo coronavírus, recebeu 39 respiradores – 20 do Ministério da Saúde e 19 comprados pelo Governo do Estado. Atualmente, o hospital está com 60 leitos de UTI ativos e nove de SVA (Sala Vermelha). Considerando a remessa de respiradores deste sábado, a unidade possui capacidade imediata para pelo menos 100 leitos, 15 deles sendo ativados já neste domingo (12/04).

“O Hospital Delphina Aziz está operando com a sua capacidade máxima operacional. A unidade dispõe de respiradores, tem capacidade instalada para ampliar leitos, mas precisa de profissionais. Nesse momento, a secretaria está providenciando as condições para que isso aconteça”, explicou a secretária estadual de saúde, Simone Papaiz, ao anunciar que o contrato com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), Organização Social que gerencia a unidade, está sendo aditivado.

Seleção – Semana passada, a Organização Social lançou processo seletivo para a contratação de 600 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas, e já preparou os três andares superiores (quarto, quinto e sexto) do Delphina Aziz com toda a instalação necessária para subir os leitos. O hospital tem capacidade para até 350 leitos.