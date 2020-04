Amazonas recebe segunda parte da doação de insumos da área hospitalar feita pelo Hospital Albert Einstein

Redação AM POST

O Governo do Amazonas recebeu, na noite desta quarta-feira (22/04), o restante da doação de insumos feita pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Os insumos foram desembarcados no hangar do Governo do Estado, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, e encaminhados à Central de Medicamentos do Amazonas (Cema).

Foram desembarcadas 268 unidades de álcool em gel de 4.3 kg (total de 1152.4 kg), 200 mil máscaras descartáveis e 8 mil máscaras N95. A primeira parte da doação chegou no final da noite da última segunda-feira (20/04). Os insumos serão distribuídos para as unidades da Secretaria de Saúde (Susam) que realizam o atendimento e tratamento de pacientes com Covid-19, na capital.

Essa foi a primeira doação desse tipo realizada pelo Hospital Albert Einstein durante a pandemia do Coronavírus e o Amazonas foi escolhido pela instituição para ser o primeiro Estado a receber esse material. Segundo o médico Sidney Klajner, presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, a ação está alinhada ao compromisso da organização na responsabilidade social e no trabalho permanente para melhorar a qualidade da assistência à saúde dos brasileiros.

Doações – O Governo do Amazonas também recebeu, nesta quarta-feira (22), cerca de dois mil itens que foram doados por empresas do setor privado. Foram entregues na Cema, 1.700 protetores faciais doados pela Whirlpool, 140 circuitos respiratórios doados pela Videolar, além de outros itens de saúde oriundos de doação da Moto Honda da Amazônia.

O material vai ser distribuído pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) para as unidades da rede estadual, como ajuda no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Também, nesta quarta-feira, o Hospital Delphina Aziz recebeu 200 máscaras de proteção, doadas pela empresa Ateliê Versage.

O Governo do Amazonas tem buscado parcerias para ampliar o estoque de insumos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Diante do cenário causado pela pandemia, a iniciativa privada tem contribuído para ampliar os estoques, evitando que haja desabastecimento.