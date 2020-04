Amazonas registra 1.719 casos confirmados e 124 mortes por Covid-19

Redação AM POST*

O Amazonas tem, nesta quinta-feira (16/04), 1.719 casos diagnosticados do novo coronavírus (Covid-19). Nas últimas 24 horas, foram confirmados 165 novos casos da doença, doença causada pelo vírus. Ao todo, 154 pessoas confirmados estão internadas, sendo 84 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), em estado grave. A atualização dos números foram dadas pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, a Secretária Estadual de Saúde, Simone Papaiz, nesta tarde, ao vivo, nas redes sociais do Governo do Amazonas.

Do total de casos de Covid-19 no Amazonas, 1.459 são na capital e 260 no interior do estado. Os municípios com casos confirmados são: Manacapuru, Iranduba (14, Itacoatiara, Parintins, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Anori, Tonantins, Careiro da Várzea, Presidente Figueiredo, Boca do Acre, Careiro Castanho, Manicoré, Novo Airão, Tefé.

No Amazonas, foram confirmados 124 óbitos. Também há 221 pacientes cumprindo isolamento em casa. No Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), há 750 pessoas esperando o resultado dos exames. Então, 160 óbitos notificados, 124 confirmados, 19 descartados e 31 sob investigação.