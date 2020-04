Amazonas tem 1.050 casos confirmados e 53 mortos por Covid-19

Redação AM POST*

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) registrou mais 69 casos do novo coronavírus (Covid-19) no balanço divulgado neste sábado (11/04), totalizando 1.050 casos no Amazonas. O número total de óbitos no estado chegou a 53, sendo 45 apenas na capital amazonense.

Do total de casos de Covid-19 no Amazonas, 932 são em Manaus e 118 no interior do estado. Mais três municípios registraram casos positivos do novo Coronavírus: Anori, Maués e Tefé. Agora, além da capital, 16 municípios do Amazonas têm casos confirmados. No interior, Manacapuru é a cidade com o maior número de casos confirmados, com 64 casos e três mortes.

De acordo com o boletim divulgado pela FVS-AM, neste sábado (11), 206 casos confirmados de Covid-19 no Amazonas estão internados. Há 130 pacientes em leitos clínicos e 76 em UTI. Outros 312 pacientes estão internados com suspeita do novo coronavírus, sendo 267 em leitos clínicos e 45 em UTI.

Veja os números de casos confirmados por município:

Manaus: 932 (45 mortes)

Manacapuru: 64 (3 mortes)

Itacoatiara: 11

Iranduba: 11

Santo Antônio do Içá: 7

Parintins: 6 (2 mortes)

São Paulo de Olivença: 5

Tonantins: 3

Anori: 2

Careiro da Várzea: 2

Presidente Figueiredo: 1 (1 morte)

Tabatinga: 1

Boca do Acre: 1

Manicoré: 1 (1 morte)

Novo Airão: 1 (1 morte)

Tefé: 1

Careiro Castanho: 1