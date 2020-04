Amazonas tem mais de 3 mil casos confirmados e 255 mortes por Covid-19

Redação AM POST*

O Amazonas tem registrado, nesta sexta-feira (24/04), 3.194 casos diagnosticados do novo coronavírus (Covid-19). Nas últimas 24 horas, foram confirmados 306 novos casos da doença. Ao todo, 260 pessoas estão internadas, sendo 137 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), em estado grave. A atualização dos números foi divulgada pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, e o Secretário Executivo de Atenção Especializada do Interior, Cássio Roberto, nesta tarde nas redes sociais do Governo do Amazonas.

Manaus possui 2.481 casos confirmados de Covid-19 e 713 são de municípios do interior do estado como: Manacapuru (247), Iranduba (50), Itacoatiara(60), Parintins(55), Santo Antônio do Içá(11), São Paulo de Olivença(19), Tabatinga(42), Anori(17), Tonantins(13), Careiro da Várzea(3), Presidente Figueiredo(19), Boca do Acre(1), Careiro Castanho(16), Manicoré(3), Novo Airão(2), Tefé(17), Maués (38), Jutaí (1), Coari (2), Lábrea (17), Carauari (4), Anamã(1), Autazes (3), Beruri (5), Canutama (1), Juruá (1), Santa Isabel do Rio Negro (1), Benjamin Constant (10), Maraã (7), Rio Preto da Eva (16), Barcelos (1), Nova Olinda (3), Amaturá (12), Novo Aripuanã (4), Fonte Boa (2), Manaquiri (2), Silves (2), Tapauá (2), Caapiranga (1), Codajás (1), Nhamundá (1).

Foram confirmados 255 óbitos. Também há 1.642 pacientes cumprindo isolamento em casa e 1.037 fora do período de transmissão. No Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), há 1.764 pessoas esperando o resultado dos exames. Então, 331 óbitos notificados, 255 confirmados, 26 descartados e 50 sob investigação.

A diretora-presidente frisou a importância de se manter em isolamento para evitar a contaminação do vírus e também para não prejudicarmos os nossos familiares. E pediu para ficarmos em quarentena pelas pessoas que estão trabalhando para nos proteger.

“Então fiquem em casa, por vocês, pela família de vocês, e por nós. Fiquem em casa, porque nós só vamos conseguir controlar essa pandemia se nós permanecermos em casa isolados”